TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:53
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971893
BIST
12:101.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,48
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.468
En Düşük
1.454
12:109,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1137
|Açılış
|: 84,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 84,6100
|
9,6637
En Düşük
9,4804
12:1011,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1122
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8400
|
11,2597
En Düşük
11,0404
12:107,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,13
|Açılış
|: 7,52
|
|Önceki Kapanış
|: 7,39
|
7,57
En Düşük
7,36
BIST En Aktif Hisseler12:09
|DOBUR
|41,14
|7.340.723
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|ERBOS
|92,55
|62.741.061
|% 7,87
|
|HLGYO
|2,82
|111.051.726
|% 7,63
|
|FADE
|7,88
|153.183.260
|% -8,37
|
|IHYAY
|0,84
|9.019.379
|% -5,62
|
|MERIT
|25,02
|19.956.714
|% -5,16
|
|ANELE
|2,67
|11.638.089
|% -4,98
|
|OLMK
|7,38
|2.916.157
|% -4,16
|
|GARAN
|9,06
|672.382.607
|% 0,78
|
|SISE
|8,47
|620.204.561
|% 1,32
|
|THYAO
|14,08
|506.299.597
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,37
|410.351.682
|% 1,66
|
|SASA
|27,96
|362.434.785
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,51
|262.273.226
|% 0,80
|
|GARAN
|9,06
|672.382.607
|% 0,78
|
|SISE
|8,47
|620.204.561
|% 1,32
|
|DOHOL
|2,62
|156.204.921
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,37
|410.351.682
|% 1,66
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6102
|9,6134
|% 1,19
|
|Euro
|11,1793
|11,1926
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,2316
|13,2979
|% 1,17
|
|Frank
|10,4384
|10,5013
|% 1,19
|
|Riyal
|2,5554
|2,5682
|% 1,08
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,66
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|83,00
|
|Tam
|3.634
|3.726
|85,23
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|41,23
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,62
|