TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:55
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971895
BIST
10:561.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.465
En Düşük
1.454
10:569,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1184
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:5611,2070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1272
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:56555,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 9,96
|Açılış
|: 555,18
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:54
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|DOBUR
|40,98
|3.595.373
|% 9,57
|
|HLGYO
|2,85
|58.299.900
|% 8,78
|
|ERBOS
|91,80
|45.599.844
|% 6,99
|
|FADE
|8,00
|91.068.844
|% -6,98
|
|MERIT
|24,86
|12.210.062
|% -5,76
|
|IHYAY
|0,85
|6.538.414
|% -4,49
|
|OLMK
|7,38
|1.951.968
|% -4,16
|
|ANELE
|2,70
|7.858.590
|% -3,91
|
|GARAN
|9,02
|361.501.712
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,39
|293.256.055
|% 1,93
|
|SASA
|28,16
|281.005.988
|% 2,03
|
|SISE
|8,38
|277.851.196
|% 0,24
|
|EREGL
|18,90
|262.757.381
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,49
|152.445.393
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|361.501.712
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,39
|293.256.055
|% 1,93
|
|TSKB
|1,24
|42.765.417
|% -0,80
|
|SISE
|8,38
|277.851.196
|% 0,24
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6126
|9,6162
|% 1,22
|
|Euro
|11,1942
|11,2005
|% 1,09
|
|Sterlin
|13,2388
|13,3052
|% 1,22
|
|Frank
|10,4629
|10,5260
|% 1,43
|
|Riyal
|2,5609
|2,5738
|% 1,30
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|8,36
|
|Altın Gr.
|555
|555
|10,26
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|-0,02
|