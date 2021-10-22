TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971896
BIST
10:541.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.464
En Düşük
1.454
10:549,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1161
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:5411,2005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1207
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:54555,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 9,96
|Açılış
|: 555,18
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:53
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,85
|58.171.758
|% 8,78
|
|DOBUR
|40,64
|3.423.199
|% 8,66
|
|ERBOS
|91,60
|45.290.586
|% 6,76
|
|FADE
|8,01
|90.388.674
|% -6,86
|
|MERIT
|24,90
|12.104.949
|% -5,61
|
|IHYAY
|0,85
|6.411.837
|% -4,49
|
|ANELE
|2,70
|7.603.072
|% -3,91
|
|ERSU
|4,40
|7.772.792
|% -3,72
|
|GARAN
|9,01
|358.779.822
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,40
|289.364.083
|% 2,07
|
|SASA
|28,22
|275.652.219
|% 2,25
|
|SISE
|8,39
|274.223.556
|% 0,36
|
|EREGL
|18,89
|261.234.426
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,49
|144.666.869
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|358.779.822
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,40
|289.364.083
|% 2,07
|
|TSKB
|1,25
|42.721.182
|% 0,00
|
|SISE
|8,39
|274.223.556
|% 0,36
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6036
|9,6069
|% 1,12
|
|Euro
|11,1815
|11,1929
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,2420
|13,3084
|% 1,25
|
|Frank
|10,4652
|10,5283
|% 1,45
|
|Riyal
|2,5614
|2,5742
|% 1,31
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|11,14
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,96
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,22
|
Seans Raporu
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