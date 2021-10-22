TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971897
BIST
13:571.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.469
En Düşük
1.454
13:579,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1144
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
13:5711,1981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1183
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
13:57554,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 8,81
|Açılış
|: 554,02
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler13:55
|DOBUR
|41,14
|8.575.054
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|648.315
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|984.974
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|86.752.837
|% 9,97
|
|MRSHL
|255,60
|9.627.636
|% 8,72
|
|FADE
|7,94
|186.604.795
|% -7,67
|
|MERIT
|24,58
|23.118.234
|% -6,82
|
|OLMK
|7,24
|3.990.057
|% -5,97
|
|IHYAY
|0,84
|10.826.821
|% -5,62
|
|ERSU
|4,32
|17.660.551
|% -5,47
|
|GARAN
|9,05
|1.150.525.103
|% 0,67
|
|SISE
|8,47
|690.391.335
|% 1,32
|
|THYAO
|14,12
|622.176.019
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,36
|499.857.102
|% 1,52
|
|ASELS
|16,71
|442.266.243
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,53
|381.531.694
|% 1,61
|
|GARAN
|9,05
|1.150.525.103
|% 0,67
|
|DOHOL
|2,62
|224.362.405
|% 2,34
|
|SISE
|8,47
|690.391.335
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,39
|422.969.159
|% 1,32
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6096
|9,6139
|% 1,20
|
|Euro
|11,1873
|11,1980
|% 1,07
|
|Sterlin
|13,2276
|13,2939
|% 1,14
|
|Frank
|10,4455
|10,5085
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5551
|2,5679
|% 1,07
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,10
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,90
|
|Cumhuriyet
|3.650
|3.705
|81,00
|
|Tam
|3.635
|3.727
|86,54
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|41,86
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,94
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|0,14
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,62
|