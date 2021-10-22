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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

22.10.2021 10:58



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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Açıklamalar

İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971898


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HLGYO 2,83 135.040.098 % 8,02  
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Riyal 2,5514 2,5642 % 0,92  
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14:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 10,18  
Altın Gr. 553 554 8,35  
Cumhuriyet 3.648 3.703 79,00  
Tam 3.633 3.724 83,95  
Yarım 1.756 1.802 40,61  
Çeyrek 881 901 20,31  
Gümüş.Ons 24,28 24,32 0,13  
Gümüş Gr. 7,50 7,51 0,12  
B. Petrol 85,43 85,43 0,82  
Seans Raporu 14:45
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