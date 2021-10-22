TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:58
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971898
BIST
14:451.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,75
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.471
En Düşük
1.454
14:459,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1199
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:4511,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1157
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:45553,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 8,32
|Açılış
|: 553,54
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:45
|DOBUR
|41,14
|8.677.616
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.267.233
|% 9,97
|
|HLGYO
|2,83
|135.040.098
|% 8,02
|
|SERVE
|15,40
|677.313
|% 7,62
|
|MERIT
|24,32
|26.548.748
|% -7,81
|
|FADE
|8,03
|204.077.654
|% -6,63
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,25
|4.460.594
|% -5,84
|
|GARAN
|9,05
|1.250.429.089
|% 0,67
|
|SISE
|8,49
|720.727.936
|% 1,56
|
|THYAO
|14,08
|653.273.465
|% 0,79
|
|TUPRS
|137,90
|648.258.392
|% 1,17
|
|KRDMD
|7,39
|561.355.811
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,53
|407.313.918
|% 1,61
|
|GARAN
|9,05
|1.250.429.089
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,95
|242.759.557
|% 0,52
|
|DOHOL
|2,61
|252.788.576
|% 1,95
|
|SISE
|8,49
|720.727.936
|% 1,56
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6146
|9,6200
|% 1,26
|
|Euro
|11,1867
|11,1955
|% 1,04
|
|Sterlin
|13,1984
|13,2646
|% 0,91
|
|Frank
|10,4280
|10,4908
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5514
|2,5642
|% 0,92
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,18
|
|Altın Gr.
|553
|554
|8,35
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|79,00
|
|Tam
|3.633
|3.724
|83,95
|
|Yarım
|1.756
|1.802
|40,61
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,31
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,12
|
|B. Petrol
|85,43
|85,43
|0,82
|