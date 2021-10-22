TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 11:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971900
BIST
10:471.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.464
En Düşük
1.454
10:479,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1229
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:4711,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1277
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:47554,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 9,08
|Açılış
|: 554,30
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:47
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,84
|57.487.993
|% 8,40
|
|ERBOS
|91,90
|43.541.058
|% 7,11
|
|DOBUR
|40,06
|3.210.303
|% 7,11
|
|FADE
|8,03
|86.729.881
|% -6,63
|
|IHYAY
|0,84
|5.240.128
|% -5,62
|
|MERIT
|24,96
|11.810.051
|% -5,38
|
|OYYAT
|28,54
|4.494.793
|% -4,99
|
|OLMK
|7,38
|1.830.134
|% -4,16
|
|GARAN
|9,04
|332.981.727
|% 0,56
|
|SISE
|8,39
|270.518.919
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,39
|270.365.450
|% 1,93
|
|SASA
|28,28
|267.972.666
|% 2,46
|
|EREGL
|18,89
|250.826.895
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,49
|144.409.950
|% 0,00
|
|GARAN
|9,04
|332.981.727
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,39
|270.365.450
|% 1,93
|
|SISE
|8,39
|270.518.919
|% 0,36
|
|TSKB
|1,25
|40.065.477
|% 0,00
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6182
|9,6230
|% 1,29
|
|Euro
|11,2006
|11,2075
|% 1,15
|
|Sterlin
|13,2376
|13,3040
|% 1,21
|
|Frank
|10,4500
|10,5129
|% 1,30
|
|Riyal
|2,5578
|2,5706
|% 1,17
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|8,56
|
|Altın Gr.
|556
|556
|10,43
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,15
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,03
|
Seans Raporu
10:47
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