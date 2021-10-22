TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 11:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971902
BIST
11:021.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.466
En Düşük
1.454
11:029,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1219
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
11:0211,2122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1324
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
11:02555,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 9,78
|Açılış
|: 555,00
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler11:02
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|DOBUR
|40,98
|3.968.309
|% 9,57
|
|HLGYO
|2,86
|58.993.289
|% 9,16
|
|YEOTK
|64,30
|21.909.737
|% 7,71
|
|FADE
|7,94
|97.363.109
|% -7,67
|
|MERIT
|25,00
|12.692.078
|% -5,23
|
|IHYAY
|0,85
|6.545.206
|% -4,49
|
|ANELE
|2,69
|8.284.915
|% -4,27
|
|ERSU
|4,39
|8.205.252
|% -3,94
|
|GARAN
|9,03
|378.375.138
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,39
|301.229.341
|% 1,93
|
|SISE
|8,40
|298.879.838
|% 0,48
|
|SASA
|28,22
|287.886.946
|% 2,25
|
|EREGL
|18,85
|274.766.631
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|161.424.420
|% 0,00
|
|GARAN
|9,03
|378.375.138
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,39
|301.229.341
|% 1,93
|
|TSKB
|1,25
|48.245.231
|% 0,00
|
|SISE
|8,40
|298.879.838
|% 0,48
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6171
|9,6220
|% 1,28
|
|Euro
|11,2018
|11,2122
|% 1,19
|
|Sterlin
|13,2244
|13,2907
|% 1,11
|
|Frank
|10,4561
|10,5191
|% 1,36
|
|Riyal
|2,5590
|2,5718
|% 1,22
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|11,14
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,96
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,22
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:13EDIP
Yüzde 5.36 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 720, 364 adet işlem
-
11:12XU100
Endeks 1, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 4, 751.00 milyon TL de
-
11:11EDIP
Yüzde 5.36 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 694, 101 adet işlem
-
11:10EDIP
Yüzde 5.10 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 683, 234 adet işlem
-
11:09MRSHL
Yüzde 6.68 oranında artışla 250.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 485 adet işlem