TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:49
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971888
BIST
14:221.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,60
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.470
En Düşük
1.454
14:229,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1046
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:2211,1838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1040
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:22553,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 8,46
|Açılış
|: 553,46
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:20
|DOBUR
|41,14
|8.625.533
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.001.921
|% 9,97
|
|SERVE
|15,40
|677.313
|% 7,62
|
|HLGYO
|2,81
|131.737.921
|% 7,25
|
|FADE
|8,01
|195.774.679
|% -6,86
|
|OLMK
|7,20
|4.368.911
|% -6,49
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|MERIT
|24,74
|25.810.293
|% -6,22
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,05
|1.164.182.675
|% 0,67
|
|SISE
|8,50
|703.170.535
|% 1,67
|
|THYAO
|14,11
|632.812.887
|% 1,00
|
|KRDMD
|7,39
|540.246.763
|% 1,93
|
|ASELS
|16,72
|458.781.188
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,52
|401.329.050
|% 1,20
|
|GARAN
|9,05
|1.164.182.675
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,95
|199.089.689
|% 0,52
|
|DOHOL
|2,62
|225.307.280
|% 2,34
|
|AKBNK
|5,41
|451.872.784
|% 1,69
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5982
|9,6053
|% 1,11
|
|Euro
|11,1739
|11,1805
|% 0,91
|
|Sterlin
|13,2147
|13,2810
|% 1,04
|
|Frank
|10,4397
|10,5026
|% 1,20
|
|Riyal
|2,5535
|2,5663
|% 1,00
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|10,53
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,74
|
|Cumhuriyet
|3.654
|3.709
|85,00
|
|Tam
|3.634
|3.726
|85,25
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|41,24
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,62
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,29
|85,29
|0,68
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
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14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 46 artarak (% 0.86 ) 1, 581
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14:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MERIT, FADE
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14:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SISE
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14:32XU100
Endeks 1, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 11, 006.00 milyon TL de
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14:32NUHCM
Yüzde 6.12 oranında artışla 42.32 lira fiyatla işlem gören hissede 715, 817 adet işlem