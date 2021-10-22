TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.10.2021 10:54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971894
BIST
11:461.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,13
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.468
En Düşük
1.454
11:469,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1154
|Açılış
|: 9,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
11:4611,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1221
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
11:46553,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 8,48
|Açılış
|: 553,70
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler11:43
|DOBUR
|41,14
|6.481.573
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,87
|101.059.753
|% 9,54
|
|ERBOS
|92,00
|56.648.176
|% 7,23
|
|FADE
|7,86
|144.990.899
|% -8,60
|
|OLMK
|7,21
|2.686.627
|% -6,36
|
|OYYAT
|28,32
|22.607.066
|% -5,73
|
|IHYAY
|0,84
|8.213.244
|% -5,62
|
|ERSU
|4,34
|10.999.075
|% -5,03
|
|GARAN
|9,08
|581.933.371
|% 1,00
|
|SISE
|8,51
|578.446.709
|% 1,79
|
|THYAO
|14,11
|456.954.156
|% 1,00
|
|KRDMD
|7,38
|398.363.758
|% 1,79
|
|EREGL
|18,91
|335.138.073
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,51
|218.334.713
|% 0,80
|
|SISE
|8,51
|578.446.709
|% 1,79
|
|GARAN
|9,08
|581.933.371
|% 1,00
|
|DOHOL
|2,62
|153.880.826
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,38
|398.363.758
|% 1,79
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6187
|9,6241
|% 1,31
|
|Euro
|11,2010
|11,2071
|% 1,15
|
|Sterlin
|13,2251
|13,2915
|% 1,12
|
|Frank
|10,4491
|10,5120
|% 1,29
|
|Riyal
|2,5560
|2,5688
|% 1,10
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|8,67
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,68
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|84,62
|84,62
|0,01
|