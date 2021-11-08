TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.11.2021 09:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975505
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
0
En Düşük
0
18:059,6744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6587
18:0511,2021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0171
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1854
18:05566,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 566,00
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
564,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6721
|9,6744
|% -0,05
|
|Euro
|11,1903
|11,2021
|% -0,15
|
|Sterlin
|13,0241
|13,0894
|% -0,02
|
|Frank
|10,5625
|10,6261
|% -0,06
|
|Riyal
|2,5742
|2,5871
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,34
|
|Altın Gr.
|566
|566
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,02
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|0,95
|