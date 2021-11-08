TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.11.2021 10:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975514
BIST
11:231.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,82
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.597
En Düşük
1.589
11:239,6849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 9,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7120
En Düşük
9,6551
11:2311,2074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0118
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2519
En Düşük
11,1772
11:23565,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,59
|Açılış
|: 565,39
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler11:21
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|14.806.351
|% 9,98
|
|BRYAT
|376,90
|56.839.266
|% 8,34
|
|EUYO
|4,07
|2.115.900
|% 7,96
|
|TUCLK
|15,14
|23.394.020
|% 6,32
|
|BASGZ
|22,72
|10.075.252
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,88
|70.390.877
|% -5,62
|
|GSRAY
|3,92
|69.391.689
|% -5,08
|
|FENER
|30,44
|38.496.188
|% -4,40
|
|IZFAS
|6,36
|913.430
|% -4,22
|
|THYAO
|17,76
|932.078.244
|% 0,62
|
|GARAN
|10,63
|719.595.396
|% 0,19
|
|PETKM
|6,89
|529.253.236
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,22
|387.484.929
|% 2,27
|
|SISE
|8,94
|353.710.915
|% 1,48
|
|PETKM
|6,89
|529.253.236
|% 3,14
|
|GARAN
|10,63
|719.595.396
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,11
|64.334.805
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,22
|387.484.929
|% 2,27
|
|ODAS
|1,49
|77.622.442
|% 1,36
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6821
|9,6851
|% 0,06
|
|Euro
|11,1944
|11,2029
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,9914
|13,0565
|% -0,27
|
|Frank
|10,5427
|10,6062
|% -0,24
|
|Riyal
|2,5735
|2,5864
|% 0,03
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,47
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,49
|83,49
|0,75
|