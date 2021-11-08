TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.11.2021 10:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975522
BIST
10:101.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,19
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.595
En Düşük
1.589
10:109,6767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6560
10:1011,1972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0220
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1854
10:10564,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,14
|Açılış
|: 564,90
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
564,24
BIST En Aktif Hisseler10:10
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|12.822.609
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,16
|4.841.785
|% 8,97
|
|VAKKO
|10,39
|10.303.218
|% 6,02
|
|CLEBI
|198,90
|15.824.637
|% 5,97
|
|BASGZ
|22,72
|7.641.531
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,91
|31.117.609
|% -5,14
|
|GARFA
|13,10
|114.462
|% -5,00
|
|DMSAS
|8,46
|869.222
|% -4,84
|
|FENER
|30,40
|18.644.447
|% -4,52
|
|THYAO
|18,03
|375.269.102
|% 2,15
|
|GARAN
|10,65
|144.605.897
|% 0,38
|
|PETKM
|6,81
|112.833.008
|% 1,95
|
|ISCTR
|6,30
|65.199.433
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,12
|53.218.414
|% 0,85
|
|ODAS
|1,48
|52.829.231
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,12
|34.294.204
|% 1,82
|
|THYAO
|18,03
|375.269.102
|% 2,15
|
|PETKM
|6,81
|112.833.008
|% 1,95
|
|GARAN
|10,65
|144.605.897
|% 0,38
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6715
|9,6767
|% -0,03
|
|Euro
|11,1887
|11,1972
|% -0,20
|
|Sterlin
|13,0021
|13,0673
|% -0,19
|
|Frank
|10,5468
|10,6104
|% -0,21
|
|Riyal
|2,5711
|2,5840
|% -0,06
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,33
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|0,94
|