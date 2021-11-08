TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.11.2021 10:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975524
BIST
10:211.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.595
En Düşük
1.589
10:219,6746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6551
10:2111,1858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0334
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1784
10:21565,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,86
|Açılış
|: 564,94
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,89
BIST En Aktif Hisseler10:19
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|13.310.655
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,00
|5.179.571
|% 8,50
|
|CLEBI
|200,50
|25.046.301
|% 6,82
|
|SONME
|33,30
|2.455.228
|% 6,32
|
|BASGZ
|22,72
|8.252.745
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,91
|36.364.664
|% -5,14
|
|GARFA
|13,10
|114.462
|% -5,00
|
|DMSAS
|8,46
|869.222
|% -4,84
|
|FENER
|30,38
|21.216.895
|% -4,59
|
|THYAO
|17,93
|421.162.470
|% 1,59
|
|GARAN
|10,60
|195.196.228
|% -0,09
|
|PETKM
|6,79
|145.826.974
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,12
|93.022.931
|% 0,85
|
|ISCTR
|6,26
|85.983.457
|% -0,16
|
|ODAS
|1,49
|55.397.663
|% 1,36
|
|SKBNK
|1,11
|37.805.325
|% 0,91
|
|THYAO
|17,93
|421.162.470
|% 1,59
|
|PETKM
|6,79
|145.826.974
|% 1,65
|
|GARAN
|10,60
|195.196.228
|% -0,09
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6689
|9,6746
|% -0,05
|
|Euro
|11,1796
|11,1858
|% -0,30
|
|Sterlin
|13,0069
|13,0721
|% -0,15
|
|Frank
|10,5491
|10,6127
|% -0,18
|
|Riyal
|2,5714
|2,5843
|% -0,05
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,77
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|0,94
|