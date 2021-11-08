TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.11.2021 09:47
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975503
BIST
11:411.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,97
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.599
En Düşük
1.589
11:419,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
11:4111,2426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0234
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
11:41565,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,73
|Açılış
|: 565,24
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|14.994.610
|% 9,98
|
|EUYO
|4,09
|2.599.028
|% 8,49
|
|VERTU
|25,24
|34.663.429
|% 8,05
|
|BRYAT
|373,00
|61.998.148
|% 7,21
|
|BASGZ
|22,72
|10.399.580
|% -9,98
|
|KARYE
|15,06
|95.196.871
|% -6,11
|
|BJKAS
|5,90
|73.400.925
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,92
|76.474.610
|% -5,08
|
|IZFAS
|6,33
|949.398
|% -4,67
|
|THYAO
|17,76
|1.040.256.256
|% 0,62
|
|GARAN
|10,65
|777.798.096
|% 0,38
|
|PETKM
|6,92
|582.169.899
|% 3,59
|
|KRDMD
|7,22
|412.875.266
|% 2,27
|
|ASELS
|17,10
|409.636.572
|% 2,27
|
|TSKB
|1,58
|168.793.841
|% 0,64
|
|PETKM
|6,92
|582.169.899
|% 3,59
|
|GARAN
|10,65
|777.798.096
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,11
|65.063.823
|% 0,91
|
|THYAO
|17,76
|1.040.256.256
|% 0,62
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7106
|9,7141
|% 0,36
|
|Euro
|11,2353
|11,2482
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,0049
|13,0701
|% -0,17
|
|Frank
|10,5481
|10,6116
|% -0,19
|
|Riyal
|2,5743
|2,5872
|% 0,06
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-3,23
|
|Altın Gr.
|566
|566
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,00
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|0,67
|