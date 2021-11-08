TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.11.2021 10:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975517
BIST
13:171.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,64
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
13:179,7091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0299
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
13:1711,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0222
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
13:17567,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,17
|Açılış
|: 567,14
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler13:17
|SNPAM
|16,28
|585.233
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.416.902
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|BRYAT
|380,10
|84.993.272
|% 9,26
|
|VERTU
|25,26
|65.515.170
|% 8,13
|
|KARYE
|14,44
|136.948.925
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.166.221
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|BJKAS
|5,89
|96.883.453
|% -5,46
|
|TUREX
|13,44
|27.226.615
|% -4,48
|
|THYAO
|17,79
|1.554.403.508
|% 0,79
|
|GARAN
|10,70
|1.176.917.101
|% 0,85
|
|PETKM
|6,89
|754.461.110
|% 3,14
|
|ASELS
|16,98
|562.127.968
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,26
|518.470.989
|% 2,83
|
|TSKB
|1,57
|187.803.841
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,02
|351.652.641
|% 0,33
|
|GARAN
|10,70
|1.176.917.101
|% 0,85
|
|PETKM
|6,89
|754.461.110
|% 3,14
|
|ODAS
|1,49
|129.773.071
|% 1,36
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7070
|9,7091
|% 0,31
|
|Euro
|11,2318
|11,2414
|% 0,20
|
|Sterlin
|13,0381
|13,1035
|% 0,09
|
|Frank
|10,5616
|10,6253
|% -0,06
|
|Riyal
|2,5792
|2,5921
|% 0,25
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-0,15
|
|Altın Gr.
|567
|567
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.739
|3.795
|-3,00
|
|Tam
|3.727
|3.820
|3,29
|
|Yarım
|1.801
|1.848
|1,59
|
|Çeyrek
|903
|924
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,55
|0,02
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|0,93
|