TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.11.2021 11:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975549
BIST
12:251.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,30
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.599
En Düşük
1.589
12:259,6879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0087
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
12:2511,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
12:25565,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,23
|Açılış
|: 565,74
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler12:25
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.199.279
|% 9,98
|
|VERTU
|25,40
|52.791.436
|% 8,73
|
|PENTA
|235,50
|15.031.917
|% 7,93
|
|BRYAT
|373,00
|69.853.878
|% 7,21
|
|BASGZ
|22,72
|10.833.396
|% -9,98
|
|KARYE
|14,52
|130.435.604
|% -9,48
|
|BJKAS
|5,89
|87.016.257
|% -5,46
|
|GSRAY
|3,93
|87.298.614
|% -4,84
|
|FENER
|30,44
|48.006.742
|% -4,40
|
|THYAO
|17,63
|1.279.098.417
|% -0,11
|
|GARAN
|10,70
|1.040.520.530
|% 0,85
|
|PETKM
|6,90
|725.953.539
|% 3,29
|
|ASELS
|16,99
|530.406.246
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,23
|457.766.771
|% 2,41
|
|TSKB
|1,57
|184.282.146
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|725.953.539
|% 3,29
|
|GARAN
|10,70
|1.040.520.530
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,03
|224.996.003
|% 0,66
|
|THYAO
|17,63
|1.279.098.417
|% -0,11
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6865
|9,6879
|% 0,09
|
|Euro
|11,2085
|11,2192
|% 0,00
|
|Sterlin
|13,0425
|13,1079
|% 0,12
|
|Frank
|10,5602
|10,6238
|% -0,08
|
|Riyal
|2,5772
|2,5901
|% 0,17
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,10
|
|Altın Gr.
|566
|566
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.739
|3.795
|-3,00
|
|Tam
|3.724
|3.818
|0,51
|
|Yarım
|1.800
|1.847
|0,25
|
|Çeyrek
|903
|923
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,74
|83,74
|1,00
|