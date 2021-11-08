TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.11.2021 11:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975551
BIST
12:261.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 15,31
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.599
En Düşük
1.589
12:269,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0108
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
12:2611,2050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0250
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2100
En Düşük
11,1700
12:26565,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,23
|Açılış
|: 565,74
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler12:24
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.198.998
|% 9,98
|
|INVEO
|31,60
|32
|% 9,95
|
|VERTU
|25,46
|52.363.285
|% 8,99
|
|PENTA
|236,00
|14.989.530
|% 8,16
|
|BASGZ
|22,72
|10.832.033
|% -9,98
|
|KARYE
|14,52
|130.435.604
|% -9,48
|
|BJKAS
|5,89
|86.910.495
|% -5,46
|
|GSRAY
|3,93
|87.128.407
|% -4,84
|
|FENER
|30,44
|47.905.086
|% -4,40
|
|THYAO
|17,63
|1.269.076.259
|% -0,11
|
|GARAN
|10,70
|1.034.551.855
|% 0,85
|
|PETKM
|6,90
|725.713.841
|% 3,29
|
|ASELS
|16,99
|529.545.461
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,23
|457.345.851
|% 2,41
|
|TSKB
|1,57
|184.107.795
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|725.713.841
|% 3,29
|
|GARAN
|10,70
|1.034.551.855
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,02
|224.992.516
|% 0,33
|
|THYAO
|17,63
|1.269.076.259
|% -0,11
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6859
|9,6890
|% 0,10
|
|Euro
|11,2115
|11,2173
|% -0,02
|
|Sterlin
|13,0550
|13,1204
|% 0,22
|
|Frank
|10,5753
|10,6390
|% 0,06
|
|Riyal
|2,5799
|2,5928
|% 0,28
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-3,38
|
|Altın Gr.
|566
|567
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.739
|3.795
|-3,00
|
|Tam
|3.723
|3.816
|-0,67
|
|Yarım
|1.799
|1.846
|-0,32
|
|Çeyrek
|903
|923
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,63
|83,63
|0,89
|