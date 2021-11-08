TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.11.2021 11:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975567
BIST
14:111.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,69
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
14:119,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0546
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7338
En Düşük
9,6551
14:1111,2635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0443
|Açılış
|: 11,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2635
En Düşük
11,1772
14:11567,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,01
|Açılış
|: 567,98
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,54
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:11
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.528.043
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.285.873
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.691.112
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.907.597
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,88
|102.117.932
|% -5,62
|
|NUGYO
|11,17
|16.351.858
|% -4,94
|
|FENER
|30,32
|60.438.767
|% -4,77
|
|THYAO
|17,95
|1.794.242.488
|% 1,70
|
|GARAN
|10,71
|1.351.794.405
|% 0,94
|
|PETKM
|6,81
|950.549.348
|% 1,95
|
|ASELS
|16,94
|617.656.312
|% 1,32
|
|KRDMD
|7,23
|554.648.626
|% 2,41
|
|PETKM
|6,81
|950.549.348
|% 1,95
|
|GARAN
|10,71
|1.351.794.405
|% 0,94
|
|YKBNK
|3,03
|380.846.775
|% 0,66
|
|TSKB
|1,58
|190.971.038
|% 0,64
|
|THYAO
|17,95
|1.794.242.488
|% 1,70
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7302
|9,7338
|% 0,56
|
|Euro
|11,2581
|11,2635
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,0692
|13,1347
|% 0,33
|
|Frank
|10,5790
|10,6427
|% 0,10
|
|Riyal
|2,5829
|2,5959
|% 0,40
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-1,19
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.736
|3.830
|12,49
|
|Yarım
|1.806
|1.852
|6,04
|
|Çeyrek
|906
|926
|3,02
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,71
|83,71
|0,97
|