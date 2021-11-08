TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.11.2021 11:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975570
BIST
11:121.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,35
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.597
En Düşük
1.589
11:129,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0074
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7120
En Düşük
9,6551
11:1211,1982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0210
|Açılış
|: 11,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2519
En Düşük
11,1772
11:12565,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,33
|Açılış
|: 565,64
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler11:12
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|14.721.820
|% 9,98
|
|EUYO
|4,04
|1.982.668
|% 7,16
|
|BRYAT
|372,60
|49.987.328
|% 7,10
|
|VAKKO
|10,42
|30.266.130
|% 6,33
|
|BASGZ
|22,72
|9.905.079
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,91
|67.423.429
|% -5,33
|
|BJKAS
|5,90
|61.416.004
|% -5,30
|
|FENER
|30,48
|36.211.883
|% -4,27
|
|KARYE
|15,42
|61.417.945
|% -3,87
|
|THYAO
|17,89
|812.235.757
|% 1,36
|
|GARAN
|10,65
|630.287.172
|% 0,38
|
|PETKM
|6,88
|511.713.641
|% 2,99
|
|KRDMD
|7,22
|302.239.131
|% 2,27
|
|ASELS
|16,99
|300.237.571
|% 1,61
|
|PETKM
|6,88
|511.713.641
|% 2,99
|
|GARAN
|10,65
|630.287.172
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,11
|62.887.064
|% 0,91
|
|ODAS
|1,48
|76.935.857
|% 0,68
|
|YKBNK
|3,01
|140.701.011
|% 0,00
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6800
|9,6866
|% 0,08
|
|Euro
|11,1903
|11,1982
|% -0,19
|
|Sterlin
|13,0155
|13,0808
|% -0,08
|
|Frank
|10,5483
|10,6118
|% -0,19
|
|Riyal
|2,5729
|2,5858
|% 0,01
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,03
|
|Altın Gr.
|566
|566
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|0,74
|