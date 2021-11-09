TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
09.11.2021 10:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976141
BIST
11:241.615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,69
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.616
En Düşük
1.605
11:249,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0509
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:2411,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0604
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:24571,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,38
|Açılış
|: 570,80
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:22
|TSPOR
|6,18
|24.502.359
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,54
|67.484.483
|% 7,24
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,20
|19.069.702
|% 6,06
|
|ERSU
|4,64
|29.400.001
|% -9,90
|
|INVEO
|28,90
|6.977.750
|% -8,54
|
|AKFGY
|5,49
|18.201.343
|% -7,26
|
|KARYE
|13,50
|95.011.850
|% -6,51
|
|YATAS
|13,27
|20.023.058
|% -4,81
|
|SISE
|9,34
|1.076.087.023
|% 4,12
|
|PETKM
|6,89
|763.503.284
|% 1,03
|
|THYAO
|18,27
|746.150.650
|% 1,22
|
|YKBNK
|3,10
|676.018.664
|% 1,97
|
|GARAN
|10,72
|672.988.615
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,10
|676.018.664
|% 1,97
|
|SISE
|9,34
|1.076.087.023
|% 4,12
|
|PETKM
|6,89
|763.503.284
|% 1,03
|
|ODAS
|1,51
|126.671.468
|% 2,03
|
|GARAN
|10,72
|672.988.615
|% -0,56
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7226
|9,7262
|% 0,50
|
|Euro
|11,2747
|11,2823
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1526
|13,2186
|% 0,47
|
|Frank
|10,6089
|10,6728
|% 0,53
|
|Riyal
|2,5854
|2,5983
|% 0,48
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,05
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,40
|83,40
|-0,03
|