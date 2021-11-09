TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
09.11.2021 10:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976144
BIST
11:131.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.616
En Düşük
1.605
11:139,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0562
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7338
En Düşük
9,6593
11:1311,2870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0646
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:13569,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,35
|Açılış
|: 569,97
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:13
|TSPOR
|6,18
|24.309.636
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,80
|65.672.291
|% 8,26
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,21
|18.546.780
|% 6,31
|
|ERSU
|4,64
|28.989.959
|% -9,90
|
|INVEO
|28,96
|6.040.651
|% -8,35
|
|KARYE
|13,34
|75.805.775
|% -7,62
|
|AKFGY
|5,50
|16.736.395
|% -7,09
|
|YATAS
|13,30
|17.311.746
|% -4,59
|
|SISE
|9,34
|863.885.812
|% 4,12
|
|PETKM
|6,89
|722.753.640
|% 1,03
|
|THYAO
|18,29
|708.286.071
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,10
|672.498.359
|% 1,97
|
|GARAN
|10,70
|617.861.491
|% -0,74
|
|YKBNK
|3,10
|672.498.359
|% 1,97
|
|PETKM
|6,89
|722.753.640
|% 1,03
|
|SISE
|9,34
|863.885.812
|% 4,12
|
|ODAS
|1,51
|125.078.363
|% 2,03
|
|TSKB
|1,62
|99.496.411
|% 1,25
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7300
|9,7338
|% 0,58
|
|Euro
|11,2774
|11,2870
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,1615
|13,2275
|% 0,54
|
|Frank
|10,6096
|10,6735
|% 0,54
|
|Riyal
|2,5852
|2,5982
|% 0,48
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,09
|
|Altın Gr.
|569
|570
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|0,15
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:27ARENA
Yüzde 4.28 oranında artışla 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 824, 455 adet işlem
-
11:25ARENA
Yüzde 4.39 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 087 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 1, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 7, 656.00 milyon TL de
-
11:24GSDDE
Yüzde 5.81 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 232, 239 adet işlem
-
11:22GSDDE
Yüzde 6.82 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 194, 354 adet işlem