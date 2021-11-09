TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
09.11.2021 10:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976147
BIST
09:551.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
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1.612
En Düşük
1.612
09:559,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0444
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
09:5511,2928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0704
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
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11,3009
En Düşük
11,2087
09:55570,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,69
|Açılış
|: 570,31
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TSPOR
|6,18
|6.471.900
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|KTSKR
|33,92
|2.673.948
|% 7,55
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|SNPAM
|9,60
|33.197
|% 5,50
|
|INVEO
|29,26
|30.747.608
|% -7,41
|
|SUMAS
|81,60
|17.462
|% -4,56
|
|AKFGY
|5,69
|791.314
|% -3,89
|
|DENGE
|1,50
|404.898
|% -3,23
|
|IZFAS
|6,12
|48.960
|% -3,16
|
|ISCTR
|6,24
|922.030.491
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,18
|93.795.374
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,21
|70.033.012
|% 0,00
|
|ISDMR
|14,14
|67.806.431
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,22
|58.921.741
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,24
|922.030.491
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,97
|31.760.601
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,21
|70.033.012
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,22
|58.921.741
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,89
|44.085.278
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7177
|9,7220
|% 0,46
|
|Euro
|11,2811
|11,2928
|% 0,63
|
|Sterlin
|13,1547
|13,2207
|% 0,48
|
|Frank
|10,6191
|10,6830
|% 0,63
|
|Riyal
|2,5852
|2,5982
|% 0,48
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,10
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,04
|