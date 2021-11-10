TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
10.11.2021 09:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976745
BIST
11:071.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:079,7836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0514
|Açılış
|: 9,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:0711,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0286
|Açılış
|: 11,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:07573,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,55
|Açılış
|: 573,73
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:05
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,56
|1.269.174
|% 7,72
|
|SOKM
|12,45
|102.021.622
|% 7,24
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|SARKY
|16,94
|24.661.413
|% -7,18
|
|KLMSN
|10,18
|12.181.178
|% -7,03
|
|DOKTA
|32,88
|3.978.942
|% -6,59
|
|ULAS
|3,56
|196.490
|% -6,07
|
|GARAN
|10,72
|754.545.365
|% 1,32
|
|PETKM
|7,26
|748.141.613
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,08
|603.856.933
|% -1,62
|
|THYAO
|18,25
|435.267.887
|% 0,50
|
|SASA
|32,70
|286.008.506
|% 1,62
|
|PETKM
|7,26
|748.141.613
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,08
|603.856.933
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,13
|183.152.700
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,11
|234.025.461
|% 0,65
|
|GARAN
|10,72
|754.545.365
|% 1,32
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7839
|9,7886
|% 0,58
|
|Euro
|11,3186
|11,3247
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,2082
|13,2745
|% 0,42
|
|Frank
|10,6633
|10,7276
|% 0,25
|
|Riyal
|2,5976
|2,6106
|% 0,48
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-7,08
|
|Altın Gr.
|573
|573
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,55
|