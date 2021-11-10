TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
10.11.2021 09:42
malar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976750
BIST
11:061.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:069,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0579
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:0611,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0342
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:06573,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,44
|Açılış
|: 573,55
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:06
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,61
|1.350.039
|% 8,54
|
|BAGFS
|22,58
|6.641.382
|% 7,32
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|SARKY
|16,89
|25.203.158
|% -7,45
|
|KLMSN
|10,21
|12.945.097
|% -6,76
|
|EMKEL
|2,76
|12.117.370
|% -5,80
|
|CUSAN
|9,32
|10.409.628
|% -5,57
|
|PETKM
|7,28
|812.221.205
|% 0,28
|
|GARAN
|10,69
|781.872.766
|% 1,04
|
|TSPOR
|6,08
|610.702.601
|% -1,62
|
|THYAO
|18,24
|450.345.419
|% 0,44
|
|SASA
|32,64
|292.168.458
|% 1,43
|
|PETKM
|7,28
|812.221.205
|% 0,28
|
|TSPOR
|6,08
|610.702.601
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,13
|184.329.447
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,11
|240.718.956
|% 0,65
|
|GARAN
|10,69
|781.872.766
|% 1,04
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7846
|9,7901
|% 0,59
|
|Euro
|11,3201
|11,3280
|% 0,30
|
|Sterlin
|13,2028
|13,2691
|% 0,38
|
|Frank
|10,6686
|10,7329
|% 0,30
|
|Riyal
|2,5980
|2,6111
|% 0,50
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,42
|
|Altın Gr.
|573
|573
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,33
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.53 ) 1, 768
-
11:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, PETKM
-
11:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, DOBUR
-
11:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, GARAN, TRKCM
-
11:15XU100
Endeks 1, 623 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 6, 141.00 milyon TL de