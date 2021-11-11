TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
11.11.2021 10:36
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976971
BIST
13:311.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 17,03
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
13:319,9480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1065
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
13:3111,4218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1239
|Açılış
|: 11,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
13:31594,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 8,13
|Açılış
|: 594,47
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler13:31
|DOBUR
|102,30
|17.067.834
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|115.362.685
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.924.557
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|65.258.861
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,36
|21.759.736
|% 8,57
|
|BASGZ
|17,29
|189.309.467
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|87.086.546
|% -9,97
|
|TURGG
|132,60
|19.117.310
|% -8,30
|
|RALYH
|7,52
|71.997.133
|% -5,65
|
|VAKFN
|6,44
|38.952.946
|% -5,01
|
|PETKM
|7,69
|3.307.547.490
|% 6,07
|
|GARAN
|10,67
|1.737.323.113
|% -0,56
|
|THYAO
|18,15
|772.471.475
|% 0,11
|
|SASA
|32,70
|721.928.971
|% 2,70
|
|SISE
|9,62
|706.235.372
|% 0,52
|
|PETKM
|7,69
|3.307.547.490
|% 6,07
|
|GARAN
|10,67
|1.737.323.113
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,12
|480.100.509
|% -0,32
|
|DOHOL
|2,84
|262.562.440
|% 2,90
|
|KRDMD
|7,48
|635.047.668
|% 2,33
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9448
|9,9480
|% 1,08
|
|Euro
|11,4155
|11,4218
|% 1,10
|
|Sterlin
|13,2780
|13,3445
|% 0,92
|
|Frank
|10,7560
|10,8208
|% 0,78
|
|Riyal
|2,6417
|2,6550
|% 0,97
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|8,85
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,65
|
|Cumhuriyet
|3.926
|3.985
|54,00
|
|Tam
|3.910
|4.008
|55,72
|
|Yarım
|1.890
|1.939
|26,96
|
|Çeyrek
|948
|969
|13,47
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|0,17
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|0,19
|