TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
11.11.2021 10:37
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976973
BIST
13:341.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 16,11
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
13:349,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1098
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
13:3411,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1246
|Açılış
|: 11,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
13:34594,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 8,13
|Açılış
|: 594,47
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler13:34
|DOBUR
|102,30
|17.067.834
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|115.365.301
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.924.557
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|65.263.596
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,40
|21.812.188
|% 9,09
|
|BASGZ
|17,29
|189.312.389
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|87.102.512
|% -9,97
|
|TURGG
|133,80
|19.408.995
|% -7,47
|
|RALYH
|7,53
|72.177.303
|% -5,52
|
|VAKFN
|6,44
|39.015.053
|% -5,01
|
|PETKM
|7,70
|3.308.752.104
|% 6,21
|
|GARAN
|10,68
|1.754.923.797
|% -0,47
|
|THYAO
|18,16
|776.407.641
|% 0,17
|
|SASA
|32,68
|722.883.050
|% 2,64
|
|SISE
|9,62
|707.399.676
|% 0,52
|
|PETKM
|7,70
|3.308.752.104
|% 6,21
|
|GARAN
|10,68
|1.754.923.797
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,12
|480.139.481
|% -0,32
|
|DOHOL
|2,84
|262.630.370
|% 2,90
|
|KRDMD
|7,49
|635.241.299
|% 2,46
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9464
|9,9513
|% 1,12
|
|Euro
|11,4148
|11,4225
|% 1,10
|
|Sterlin
|13,2729
|13,3395
|% 0,88
|
|Frank
|10,7522
|10,8169
|% 0,75
|
|Riyal
|2,6409
|2,6542
|% 0,94
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,27
|
|Altın Gr.
|595
|595
|8,35
|
|Cumhuriyet
|3.926
|3.985
|54,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,41
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,26
|
|Çeyrek
|948
|970
|14,12
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|0,17
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|0,19
|