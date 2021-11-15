TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.11.2021 10:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977666
BIST
13:111.704
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 65,39
|Açılış
|: 1.672
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|Önceki Kapanış
|: 1.639
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1.710
En Düşük
1.672
13:1110,0028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
13:1111,4601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0076
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
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11,5209
En Düşük
11,4087
13:11599,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,78
|Açılış
|: 599,20
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler13:10
|DOBUR
|123,70
|23.202.533
|% 9,96
|
|TACTR
|30,24
|2.445.603
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.128.679.532
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|151.678.588
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|816.237.378
|% 9,91
|
|OYLUM
|8,76
|27.246.981
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|406.852.177
|% -9,84
|
|VAKFN
|5,80
|89.403.174
|% -9,09
|
|PENTA
|185,10
|12.270.573
|% -5,22
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|UTPYA
|18,00
|382.245
|% -4,66
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|THYAO
|18,11
|1.498.954.409
|% 1,63
|
|PETKM
|7,88
|1.270.540.676
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,97
|1.128.679.532
|% 9,94
|
|YKBNK
|3,39
|915.205.632
|% 9,71
|
|SISE
|9,90
|874.661.974
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,23
|468.276.011
|% 6,96
|
|ADESE
|1,10
|406.852.177
|% -9,84
|
|TSKB
|1,69
|540.723.568
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|915.205.632
|% 9,71
|
|AKBNK
|6,97
|1.128.679.532
|% 9,94
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9996
|10,0040
|% 0,04
|
|Euro
|11,4548
|11,4609
|% 0,07
|
|Sterlin
|13,3795
|13,4466
|% -0,01
|
|Frank
|10,8262
|10,8915
|% 0,08
|
|Riyal
|2,6593
|2,6726
|% 0,04
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-1,97
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.959
|4.019
|-3,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|0,22
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|0,11
|
|Çeyrek
|956
|978
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,11
|-0,03
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|B. Petrol
|81,17
|81,17
|-1,00
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