TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.11.2021 10:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977669
BIST
11:531.705
En Yüksek
|Değişim
|: 4,08%
|| 66,80
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.705
En Düşük
1.672
11:539,9913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
11:5311,4444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0081
|Açılış
|: 11,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
11:53597,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,57
|Açılış
|: 597,74
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler11:51
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|947.450.969
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|143.712.492
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|683.784.132
|% 9,91
|
|BALAT
|8,90
|43.655
|% 9,88
|
|OYLUM
|8,85
|24.764.921
|% -9,04
|
|VAKFN
|5,85
|58.406.635
|% -8,31
|
|BASGZ
|14,57
|171.301.663
|% -6,42
|
|ADESE
|1,16
|270.263.561
|% -4,92
|
|UTPYA
|18,02
|29.931
|% -4,56
|
|PETKM
|7,88
|998.224.450
|% 3,01
|
|AKBNK
|6,97
|947.450.969
|% 9,94
|
|YKBNK
|3,39
|905.717.395
|% 9,71
|
|THYAO
|18,02
|761.672.440
|% 1,12
|
|ISCTR
|6,99
|683.784.132
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,23
|332.287.868
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,39
|905.717.395
|% 9,71
|
|TSKB
|1,70
|433.103.503
|% 7,59
|
|ADESE
|1,16
|270.263.561
|% -4,92
|
|AKBNK
|6,97
|947.450.969
|% 9,94
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9860
|9,9890
|% -0,11
|
|Euro
|11,4395
|11,4518
|% -0,01
|
|Sterlin
|13,3659
|13,4329
|% -0,11
|
|Frank
|10,8086
|10,8737
|% -0,09
|
|Riyal
|2,6570
|2,6703
|% -0,05
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-6,83
|
|Altın Gr.
|597
|597
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|3.953
|4.013
|-9,00
|
|Tam
|3.928
|4.027
|-14,74
|
|Yarım
|1.899
|1.948
|-7,13
|
|Çeyrek
|952
|974
|-3,57
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,52
|81,52
|-0,65
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06HALKB
Yüzde 8.73 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 992, 388 adet işlem
-
12:05ISCTR
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 494, 337 adet işlem
-
12:04HALKB
Yüzde 8.73 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 210, 069 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 32 artarak (% 4.40 ) 1, 859
-
12:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, AKBNK, YKBNK