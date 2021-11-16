TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
16.11.2021 10:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977963
BIST
11:461.709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:4610,1684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1106
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:4611,5706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1345
|Açılış
|: 11,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:46610,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 7,42
|Açılış
|: 610,11
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ELITE
|19,72
|88.649.686
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,72
|88.030.716
|% 7,58
|
|PRKAB
|41,88
|146.889.081
|% 7,44
|
|OYLUM
|8,09
|7.394.536
|% -7,65
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,37
|12.979.843
|% -6,13
|
|TSKB
|1,63
|228.599.396
|% -5,23
|
|DOGUB
|3,20
|734.775
|% -4,76
|
|GARAN
|12,30
|1.691.077.143
|% 5,76
|
|AKBNK
|7,25
|1.527.461.278
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,45
|1.469.273.523
|% 1,77
|
|PETKM
|7,91
|1.104.456.993
|% -0,25
|
|ISCTR
|7,06
|893.509.187
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,45
|1.469.273.523
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,19
|285.540.241
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,25
|1.527.461.278
|% 4,02
|
|PETKM
|7,91
|1.104.456.993
|% -0,25
|
|GARAN
|12,30
|1.691.077.143
|% 5,76
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1645
|10,1684
|% 1,10
|
|Euro
|11,5647
|11,5706
|% 1,18
|
|Sterlin
|13,6509
|13,7194
|% 1,53
|
|Frank
|10,9446
|11,0106
|% 1,11
|
|Riyal
|2,7038
|2,7173
|% 1,11
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|1,58
|
|Altın Gr.
|610
|610
|6,96
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,20
|8,21
|0,09
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|0,87
|
Seans Raporu
11:46
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12:00DOAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 45.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 974, 401 adet işlem
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11:59XU100
Endeks 1, 710 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 14, 924.00 milyon TL de
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11:59RAYSG
Yüzde 4.27 oranında artışla 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 286 adet işlem
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11:57RALYH
Yüzde 4.13 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 433, 811 adet işlem
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11:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 52 artarak (% 0.37 ) 1, 516