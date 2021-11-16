TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
16.11.2021 10:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977967
BIST
12:091.708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
12:0910,1759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1181
|Açılış
|: 10,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
12:0911,5662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1301
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
12:09613,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 10,40
|Açılış
|: 613,08
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
613,09
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler12:09
|ELITE
|19,72
|89.954.204
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|46,14
|98.147.384
|% 8,56
|
|ESCAR
|24,98
|25.054.787
|% 8,42
|
|OYLUM
|8,09
|7.768.279
|% -7,65
|
|NUGYO
|10,26
|5.624.272
|% -6,04
|
|HEDEF
|3,39
|14.051.692
|% -5,57
|
|GRNYO
|2,48
|1.466.428
|% -4,98
|
|ADESE
|1,05
|112.283.437
|% -4,55
|
|GARAN
|12,31
|1.737.370.854
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,21
|1.591.773.561
|% 3,44
|
|YKBNK
|3,45
|1.511.771.867
|% 1,77
|
|PETKM
|7,88
|1.239.378.673
|% -0,63
|
|ISCTR
|7,04
|917.070.312
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,45
|1.511.771.867
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,19
|297.045.180
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,21
|1.591.773.561
|% 3,44
|
|PETKM
|7,88
|1.239.378.673
|% -0,63
|
|TSKB
|1,65
|237.558.403
|% -4,07
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1686
|10,1759
|% 1,17
|
|Euro
|11,5607
|11,5662
|% 1,14
|
|Sterlin
|13,6550
|13,7235
|% 1,56
|
|Frank
|10,9390
|11,0049
|% 1,06
|
|Riyal
|2,7037
|2,7173
|% 1,11
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|8,47
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,68
|
|Cumhuriyet
|4.028
|4.089
|62,00
|
|Tam
|4.015
|4.116
|68,90
|
|Yarım
|1.941
|1.991
|33,33
|
|Çeyrek
|973
|996
|16,67
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,22
|8,23
|0,11
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,73
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
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12:20BASGZ
Yüzde 7.23 oranında artışla 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 187 adet işlem
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12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 62 artarak (% 0.57 ) 1, 870
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12:19XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 15, 867.00 milyon TL de
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12:19PRKAB
Yüzde 8.16 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 927 adet işlem
-
12:17DOAS
Yüzde 8.19 oranında artışla 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 132, 625 adet işlem