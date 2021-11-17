TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
17.11.2021 10:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978248
BIST
11:371.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 14,98
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
11:3710,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0564
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4586
En Düşük
10,2960
11:3711,7412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0606
|Açılış
|: 11,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8279
En Düşük
11,6569
11:37621,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 7,63
|Açılış
|: 621,35
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler11:37
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.352.365
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|BASGZ
|16,95
|210.847.966
|% 8,17
|
|PRKAB
|39,88
|142.460.861
|% 7,78
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|ELITE
|18,69
|122.614.216
|% -5,22
|
|IDEAS
|45,80
|8.154.858
|% -5,06
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|TACTR
|27,50
|164.450
|% -3,51
|
|GARAN
|12,01
|765.785.524
|% -0,50
|
|SISE
|10,36
|722.381.220
|% 4,02
|
|PETKM
|8,06
|488.156.549
|% 1,64
|
|KRDMD
|7,68
|443.492.762
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,31
|436.661.782
|% -1,78
|
|ADESE
|1,05
|147.647.472
|% 0,96
|
|YKBNK
|3,31
|436.661.782
|% -1,78
|
|ODAS
|1,60
|161.402.877
|% 3,23
|
|SISE
|10,36
|722.381.220
|% 4,02
|
|TSKB
|1,59
|108.839.798
|% 0,63
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3666
|10,3732
|% 0,55
|
|Euro
|11,7321
|11,7412
|% 0,52
|
|Sterlin
|13,9442
|14,0142
|% 1,00
|
|Frank
|11,1249
|11,1919
|% 0,77
|
|Riyal
|2,7628
|2,7767
|% 0,75
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,25
|
|Altın Gr.
|621
|621
|7,11
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,37
|8,38
|0,14
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,37
|
Seans Raporu
11:37
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