TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
17.11.2021 10:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978252
BIST
12:191.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
12:1910,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0649
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4586
En Düşük
10,2960
12:1911,7487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0681
|Açılış
|: 11,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8279
En Düşük
11,6569
12:19620,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 6,42
|Açılış
|: 620,13
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler12:17
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.469.795
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|PRKAB
|40,04
|163.309.861
|% 8,22
|
|KLKIM
|17,82
|54.330.145
|% 8,00
|
|IDEAS
|43,84
|31.419.058
|% -9,12
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|ELITE
|18,86
|138.441.604
|% -4,36
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|TACTR
|27,50
|164.450
|% -3,51
|
|GARAN
|12,02
|1.038.415.287
|% -0,41
|
|SISE
|10,37
|770.831.918
|% 4,12
|
|KRDMD
|7,60
|603.098.973
|% 1,20
|
|PETKM
|8,02
|571.085.510
|% 1,13
|
|YKBNK
|3,32
|543.166.521
|% -1,48
|
|YKBNK
|3,32
|543.166.521
|% -1,48
|
|ADESE
|1,06
|156.864.445
|% 1,92
|
|ODAS
|1,59
|179.492.237
|% 2,58
|
|GARAN
|12,02
|1.038.415.287
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,60
|603.098.973
|% 1,20
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3783
|10,3820
|% 0,63
|
|Euro
|11,7391
|11,7485
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,8910
|13,9607
|% 0,62
|
|Frank
|11,0866
|11,1534
|% 0,42
|
|Riyal
|2,7549
|2,7688
|% 0,47
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|10,01
|
|Altın Gr.
|620
|620
|6,44
|
|Cumhuriyet
|4.103
|4.165
|32,00
|
|Tam
|4.089
|4.192
|38,80
|
|Yarım
|1.977
|2.028
|18,76
|
|Çeyrek
|991
|1.014
|9,39
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,10
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,14
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,35
|