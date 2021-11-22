TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.11.2021 10:04
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
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11:461.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
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|Açılış
|: 1.751
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.749
11:4611,2146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
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|Açılış
|: 11,1400
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,2326
En Düşük
10,9592
11:4612,6431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
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|Açılış
|: 12,5500
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|Önceki Kapanış
|: 12,5700
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En Düşük
12,3613
11:46662,70
En Yüksek
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|: -0,83%
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|Açılış
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|: 668,25
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665,92
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:46
|TETMT
|230,40
|3.211.997
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|SANFM
|31,96
|13.108.533
|% 9,98
|
|SELGD
|4,64
|3.884.433
|% 9,95
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|ATATP
|56,90
|33.012.515
|% 9,95
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|DOBUR
|198,90
|17.023.055
|% 9,95
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|MERCN
|11,12
|57.994.273
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|BJKAS
|5,64
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|GSRAY
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|% -5,81
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|BASGZ
|13,25
|177.852.051
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|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
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|THYAO
|17,36
|827.031.727
|% 1,58
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|SISE
|11,08
|769.670.218
|% -1,51
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|KRDMD
|8,36
|599.651.284
|% 2,20
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|GARAN
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|522.574.494
|% 0,25
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|TSPOR
|8,96
|333.540.629
|% 4,43
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|ODAS
|1,65
|271.645.441
|% 3,12
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|KRDMD
|8,36
|599.651.284
|% 2,20
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|SISE
|11,08
|769.670.218
|% -1,51
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|YKBNK
|3,58
|223.116.015
|% 0,85
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|ADESE
|1,06
|54.280.529
|% 0,00
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|11,2146
|% -0,33
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|Euro
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|12,6431
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|Sterlin
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|15,0251
|% -0,86
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|Frank
|11,9732
|12,0454
|% -0,79
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|Riyal
|2,9666
|2,9815
|% -0,80
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|11:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-0,58
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|Altın Gr.
|661
|661
|-6,90
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|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|-1,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-12,37
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|Yarım
|2.109
|2.163
|-5,98
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,99
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|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,29
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|Gümüş Gr.
|8,90
|8,91
|0,01
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|B. Petrol
|79,30
|79,30
|0,41
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