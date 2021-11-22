TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
22.11.2021 10:02
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978897
BIST
13:041.756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 18,90
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
13:0411,1942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0574
|Açılış
|: 11,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
13:0412,6388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0689
|Açılış
|: 12,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
13:04663,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -4,58
|Açılış
|: 663,67
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler13:04
|DITAS
|27,72
|29.266.358
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|30.875.752
|% 10,00
|
|TETMT
|230,40
|3.361.757
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.860.648
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|16.034.120
|% 9,97
|
|MERCN
|11,12
|71.432.926
|% -9,96
|
|SUMAS
|88,10
|129.403
|% -6,28
|
|BJKAS
|5,64
|74.985.353
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,05
|171.693.509
|% -5,81
|
|BASGZ
|13,36
|213.686.948
|% -4,30
|
|THYAO
|17,49
|1.192.772.965
|% 2,34
|
|SISE
|11,16
|904.062.552
|% -0,80
|
|GARAN
|12,08
|693.091.636
|% 0,25
|
|KRDMD
|8,40
|690.561.909
|% 2,69
|
|TSPOR
|8,94
|409.360.375
|% 4,20
|
|ODAS
|1,65
|288.276.626
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,40
|690.561.909
|% 2,69
|
|SISE
|11,16
|904.062.552
|% -0,80
|
|YKBNK
|3,59
|289.134.121
|% 1,13
|
|THYAO
|17,49
|1.192.772.965
|% 2,34
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1841
|11,1942
|% -0,51
|
|Euro
|12,6263
|12,6388
|% -0,54
|
|Sterlin
|14,9744
|15,0495
|% -0,70
|
|Frank
|12,0016
|12,0739
|% -0,56
|
|Riyal
|2,9724
|2,9873
|% -0,61
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-1,96
|
|Altın Gr.
|663
|664
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.364
|4.473
|0,98
|
|Yarım
|2.109
|2.164
|0,47
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|0,03
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|0,14
|