TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
03.01.2022 10:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987766
BIST
11:101.896
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 38,28
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.896
En Düşük
1.865
11:1013,6507
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,3962
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
11:1015,5310
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,4247
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
11:10800,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 21,00
|Açılış
|: 800,91
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler11:10
|CRFSA
|42,02
|2.679.741
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.246.462
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|65.526.806
|% 9,73
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|BANVT
|101,10
|5.157.429
|% 7,73
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|BAGFS
|16,43
|23.961.276
|% -6,11
|
|RALYH
|12,58
|14.342.700
|% -5,06
|
|NIBAS
|14,35
|11.086.590
|% -3,82
|
|KERVN
|0,58
|88.160
|% -3,33
|
|GARAN
|11,44
|567.039.438
|% 1,51
|
|EREGL
|28,66
|364.028.841
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,44
|359.628.150
|% 1,78
|
|THYAO
|20,30
|324.397.282
|% 1,40
|
|BIMAS
|63,45
|303.765.110
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,44
|359.628.150
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|113.669.886
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,19
|115.978.131
|% 2,34
|
|GARAN
|11,44
|567.039.438
|% 1,51
|
|TSKB
|1,46
|61.372.578
|% 1,39
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6481
|13,6507
|% 2,99
|
|Euro
|15,4777
|15,5310
|% 2,81
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4806
|% 2,89
|
|Frank
|14,8743
|14,9639
|% 2,79
|
|Riyal
|3,6270
|3,6452
|% 3,04
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,38
|
|Altın Gr.
|800
|800
|20,56
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,25
|
|B. Petrol
|78,65
|78,65
|0,87
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25GESAN
Yüzde 7.60 oranında artışla 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 043 adet işlem
-
11:24BASGZ
Yüzde 5.40 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 928, 715 adet işlem
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 08 artarak (% 2.13 ) 2, 068
-
11:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GUSGR
-
11:23XU100
Endeks 1, 895 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 03 üstünde . İşlem hacmi 5, 973.00 milyon TL de