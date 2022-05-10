TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
10.05.2022 14:08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028242
BIST
15:302.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,92
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:3015,2650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1800
|Açılış
|: 15,3030
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2650
En Düşük
15,0772
15:3016,1355
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1944
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:30911,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,66
|Açılış
|: 911,93
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:30
|PKENT
|229,40
|69.482.479
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.772.614
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|25.119.069
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|35.859.504
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|10.703.131
|% -9,96
|
|GMTAS
|2,98
|24.950.552
|% -9,70
|
|GEDZA
|24,76
|56.595.658
|% -9,70
|
|AKSGY
|2,16
|27.440.752
|% -6,49
|
|KARSN
|5,13
|655.066.566
|% -6,04
|
|SISE
|19,85
|2.236.694.668
|% 3,06
|
|KRDMD
|16,59
|1.858.803.817
|% 1,59
|
|THYAO
|42,42
|1.858.798.215
|% 0,28
|
|EREGL
|34,20
|1.480.461.700
|% 2,03
|
|ASELS
|24,16
|1.469.269.632
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,82
|1.273.192.587
|% 5,22
|
|HLGYO
|2,25
|340.202.941
|% 7,14
|
|YKBNK
|4,85
|732.810.338
|% -0,21
|
|KARSN
|5,13
|655.066.566
|% -6,04
|
|SISE
|19,85
|2.236.694.668
|% 3,06
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2565
|15,2650
|% 1,19
|
|Euro
|16,1114
|16,1355
|% 1,22
|
|Sterlin
|18,7413
|18,8353
|% 1,07
|
|Frank
|15,3062
|15,3984
|% 1,25
|
|Riyal
|4,0547
|4,0750
|% 1,12
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,27
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,66
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|33,01
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,97
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,84
|