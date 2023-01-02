TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
02.01.2023 10:36
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091910
BIST
10:315.594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 85,07
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:3118,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:3120,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:311.098,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.098,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KONYA
|3.773,00
|49.832.914
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|12.100.077
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|14.510.018
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|4.802.128
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,50
|48.565.588
|% -5,00
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,60
|1.631.434
|% -3,88
|
|AYCES
|117,40
|1.767.116
|% -3,77
|
|OZSUB
|17,07
|6.641.247
|% -3,56
|
|ASELS
|64,35
|1.441.802.099
|% 3,54
|
|THYAO
|143,00
|1.062.282.330
|% 1,49
|
|TCELL
|39,34
|811.064.626
|% 3,85
|
|SISE
|44,02
|707.501.008
|% 2,56
|
|EKGYO
|8,87
|671.630.381
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,87
|671.630.381
|% 1,60
|
|KRDMD
|18,33
|560.239.195
|% 1,89
|
|PETKM
|20,12
|587.661.745
|% 0,80
|
|ISCTR
|12,94
|354.305.262
|% 1,33
|
|SKBNK
|3,10
|82.319.518
|% 1,31
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7193
|18,7279
|% 0,14
|
|Euro
|19,9994
|20,0192
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,5359
|22,6489
|% -0,02
|
|Frank
|20,1585
|20,2799
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% 0,10
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,74
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.408
|7.480
|47,00
|
|Yarım
|3.587
|3.653
|20,00
|
|Çeyrek
|1.799
|1.826
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|