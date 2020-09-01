TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
01.09.2020 11:10
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872123
BIST
11:021.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
|: 1.079
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1.084
En Düşük
1.076
11:027,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,3650
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|Önceki Kapanış
|: 7,3630
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7,3765
En Düşük
7,3225
11:028,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0730
|Açılış
|: 8,7550
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|Önceki Kapanış
|: 8,7250
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8,8470
En Düşük
8,7425
11:02472,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 7,23
|Açılış
|: 472,07
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
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472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:02
|DOGUB
|4,73
|31.268.268
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.040.856
|% 10,00
|
|KENT
|597,30
|16.328.638
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.221.816
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|30,06
|9.257.454
|% -5,47
|
|ICBCT
|8,05
|199.112.592
|% 3,34
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|GARAN
|6,80
|146.566.362
|% 0,59
|
|PETKM
|3,91
|134.427.460
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|125.152.493
|% -0,33
|
|SISE
|6,10
|124.778.408
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,75
|120.205.566
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,04
|125.152.493
|% -0,33
|
|PETKM
|3,91
|134.427.460
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|32.966.714
|% 0,92
|
|ZOREN
|2,67
|80.336.322
|% -1,11
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3721
|7,3747
|% 0,39
|
|Euro
|8,8364
|8,8448
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,8745
|9,9240
|% 0,85
|
|Frank
|8,1519
|8,2010
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% 0,32
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.990
|1.990
|22,06
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,83
|0,18
|
|B. Petrol
|45,90
|45,90
|0,62
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