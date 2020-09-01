TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
01.09.2020 11:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872126
BIST
11:011.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:017,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:018,8434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0716
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:01471,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 7,04
|Açılış
|: 472,07
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:01
|DOGUB
|4,73
|32.484.423
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.074.796
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.224.342
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|KENT
|597,20
|16.741.765
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|30,14
|9.495.312
|% -5,22
|
|ICBCT
|7,99
|205.420.570
|% 2,57
|
|GARAN
|6,80
|154.493.764
|% 0,59
|
|KRDMD
|3,03
|139.880.885
|% -0,66
|
|PETKM
|3,90
|139.714.361
|% -0,26
|
|SISE
|6,09
|133.285.582
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,75
|130.448.640
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,03
|139.880.885
|% -0,66
|
|PETKM
|3,90
|139.714.361
|% -0,26
|
|ZOREN
|2,67
|83.202.632
|% -1,11
|
|TSKB
|1,10
|33.015.191
|% 0,92
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3729
|7,3747
|% 0,39
|
|Euro
|8,8362
|8,8434
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,8728
|9,9223
|% 0,83
|
|Frank
|8,1494
|8,1985
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% 0,36
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,84
|
|Altın Gr.
|472
|472
|7,23
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,86
|45,86
|0,58
|
Seans Raporu
11:01
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11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 86 artarak (% 0.32 ) 1, 215
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11:16XU100
Endeks 1, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 3, 079.00 milyon TL de
-
11:15PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 1, 028.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051 adet işlem
-
11:14TKURU
Yüzde 9.96 oranında artışla 171.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280 adet işlem
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11:13OZBAL
Yüzde 9.46 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 027, 103 adet işlem