TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
01.09.2020 18:45
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Güncel İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872767
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
|: 1.079
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1.086
En Düşük
1.064
18:057,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 7,3790
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|Önceki Kapanış
|: 7,3650
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7,3782
En Düşük
7,3225
18:058,8116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0398
|Açılış
|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,8470
En Düşük
8,7425
18:05468,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,40
|Açılış
|: 468,24
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
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472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,11
|25.140.645
|% 9,99
|
|QNBFB
|75,45
|15.092.610
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|53.013.670
|% 9,98
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|DOKTA
|29,28
|26.983.328
|% -7,92
|
|ANELE
|5,48
|13.330.142
|% -7,12
|
|BRKSN
|4,58
|13.461.139
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|ULUUN
|10,21
|449.068.911
|% -4,85
|
|HALKB
|5,04
|212.259.253
|% 2,65
|
|ODAS
|2,55
|207.588.414
|% -3,04
|
|IHLGM
|1,45
|195.793.490
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,45
|195.793.490
|% 2,11
|
|ODAS
|2,55
|207.588.414
|% -3,04
|
|CEMAS
|1,48
|93.801.369
|% -1,33
|
|IHYAY
|1,16
|67.499.100
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3717
|7,3771
|% 0,42
|
|Euro
|8,8070
|8,8163
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,8581
|9,9075
|% 0,68
|
|Frank
|8,0911
|8,1398
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|8,74
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,43
|28,48
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|45,90
|45,90
|0,62
|