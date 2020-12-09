TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
09.12.2020 18:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892451
BIST
17:561.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
17:567,8088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
17:569,4476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0217
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
17:56464,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -5,71
|Açılış
|: 464,47
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
463,72
BIST En Aktif Hisseler17:56
|AKFGY
|4,73
|26.807.636
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.769.967
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.175.291
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|87.914.794
|% 9,98
|
|GEDZA
|23,16
|34.003.954
|% 9,97
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|IZMDC
|17,18
|62.934.043
|% -9,10
|
|BSOKE
|2,55
|350.807.465
|% -8,27
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|GARAN
|9,28
|4.404.552.544
|% 3,80
|
|EREGL
|13,58
|2.869.257.003
|% 0,97
|
|PETKM
|4,76
|2.300.488.036
|% -2,66
|
|SELEC
|18,01
|2.111.096.740
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,12
|2.044.932.419
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.044.932.419
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.404.552.544
|% 3,80
|
|PETKM
|4,76
|2.300.488.036
|% -2,66
|
|EKGYO
|2,06
|623.007.107
|% 0,49
|
|KRDMD
|5,11
|1.539.151.294
|% -2,29
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8060
|7,8088
|% -0,13
|
|Euro
|9,4413
|9,4476
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,4439
|10,4962
|% 0,33
|
|Frank
|8,7400
|8,7927
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0730
|2,0834
|% -0,23
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-28,34
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-5,71
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|49,27
|49,27
|0,43
|
Seans Raporu
17:56
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17:58TKNSA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
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