TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
09.12.2020 18:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892452
BIST
17:571.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
17:577,8151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
17:579,4452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0241
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
17:57463,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -6,23
|Açılış
|: 464,03
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
463,72
BIST En Aktif Hisseler17:55
|AKFGY
|4,73
|26.806.515
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.769.967
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.164.793
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|87.914.794
|% 9,98
|
|GEDZA
|23,16
|33.833.519
|% 9,97
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|IZMDC
|17,17
|62.624.233
|% -9,15
|
|BSOKE
|2,54
|350.590.004
|% -8,63
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|GARAN
|9,28
|4.392.846.415
|% 3,80
|
|EREGL
|13,59
|2.862.821.467
|% 1,04
|
|PETKM
|4,76
|2.296.798.604
|% -2,66
|
|SELEC
|18,14
|2.101.740.103
|% -0,11
|
|DOHOL
|3,12
|2.043.256.829
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.043.256.829
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.392.846.415
|% 3,80
|
|PETKM
|4,76
|2.296.798.604
|% -2,66
|
|EKGYO
|2,06
|622.057.892
|% 0,49
|
|KRDMD
|5,12
|1.534.574.549
|% -2,10
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8062
|7,8096
|% -0,12
|
|Euro
|9,4442
|9,4500
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,4454
|10,4978
|% 0,34
|
|Frank
|8,7392
|8,7919
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0727
|2,0831
|% -0,24
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-27,72
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-5,78
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|49,35
|49,35
|0,51
|
Seans Raporu
17:55
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17:58TKNSA
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17:56XU050
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17:56
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