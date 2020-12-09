TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
09.12.2020 18:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892453
BIST
17:591.351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
17:597,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
17:599,4603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
17:59461,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -8,20
|Açılış
|: 461,98
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AKFGY
|4,73
|26.807.636
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.769.967
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.507.737
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|87.914.794
|% 9,98
|
|GEDZA
|23,16
|34.003.954
|% 9,97
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|EUYO
|4,65
|1.677.587
|% -9,88
|
|SNKRN
|7,02
|610.277
|% -9,88
|
|IZMDC
|17,19
|63.594.338
|% -9,05
|
|BSOKE
|2,53
|352.566.376
|% -8,99
|
|GARAN
|9,27
|4.420.860.802
|% 3,69
|
|EREGL
|13,62
|2.881.893.585
|% 1,26
|
|PETKM
|4,75
|2.320.673.936
|% -2,86
|
|SELEC
|17,85
|2.148.847.993
|% -1,71
|
|DOHOL
|3,13
|2.067.695.550
|% 9,06
|
|DOHOL
|3,13
|2.067.695.550
|% 9,06
|
|GARAN
|9,27
|4.420.860.802
|% 3,69
|
|PETKM
|4,75
|2.320.673.936
|% -2,86
|
|EKGYO
|2,06
|625.347.284
|% 0,49
|
|KRDMD
|5,10
|1.565.416.141
|% -2,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8172
|7,8216
|% 0,03
|
|Euro
|9,4540
|9,4603
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,4409
|10,4933
|% 0,30
|
|Frank
|8,7417
|8,7943
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0731
|2,0835
|% -0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-28,86
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|49,25
|49,25
|0,41
|
Seans Raporu
17:59
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17:58TKNSA
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17:56XU050
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