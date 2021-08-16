TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
16.08.2021 14:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958245
BIST
14:431.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,99
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
14:438,4800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0371
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
14:4310,0083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0441
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
14:43482,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -5,18
|Açılış
|: 482,34
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,16
BIST En Aktif Hisseler14:43
|EUHOL
|3,52
|18.837.772
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.821.510
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.497.551
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|DAGI
|3,87
|78.938.088
|% -8,94
|
|KGYO
|7,07
|25.400.358
|% -8,77
|
|MARKA
|4,85
|3.588.288
|% -6,73
|
|DOBUR
|20,06
|1.761.082
|% -4,39
|
|UZERB
|35,00
|126.891
|% -4,00
|
|GARAN
|9,44
|1.098.005.290
|% 1,83
|
|THYAO
|12,59
|579.497.957
|% 1,37
|
|AKBNK
|5,66
|516.944.898
|% 3,28
|
|YKBNK
|2,57
|468.017.421
|% 3,21
|
|ISCTR
|5,57
|360.503.994
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,57
|468.017.421
|% 3,21
|
|GARAN
|9,44
|1.098.005.290
|% 1,83
|
|ODAS
|1,38
|134.626.825
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,66
|516.944.898
|% 3,28
|
|ISCTR
|5,57
|360.503.994
|% 2,96
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4763
|8,4800
|% -0,44
|
|Euro
|9,9581
|10,0083
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,7009
|11,7595
|% -0,63
|
|Frank
|9,2058
|9,2612
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2489
|2,2602
|% -0,68
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-8,42
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.249
|-36,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-32,24
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-15,59
|
|Çeyrek
|773
|791
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,49
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,13
|
|B. Petrol
|69,51
|69,51
|-1,08
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:57AGYO
Yüzde 9.49 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 881, 870 adet işlem
-
14:56IDGYO
Yüzde 6.78 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 263, 741 adet işlem
-
14:54METUR
Yüzde 9.33 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 944, 594 adet işlem
-
14:53ALCTL
Yüzde 5.03 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 787 adet işlem
-
14:52METUR
Yüzde 8.80 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 921, 355 adet işlem