TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
22.10.2021 09:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971836
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
0
En Düşük
0
18:059,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0796
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5835
En Düşük
9,4804
18:0511,1519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0721
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,1614
En Düşük
11,0404
18:05550,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 5,03
|Açılış
|: 550,25
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
550,42
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5721
|9,5797
|% 0,84
|
|Euro
|11,1322
|11,1519
|% 0,65
|
|Sterlin
|13,1239
|13,1898
|% 0,34
|
|Frank
|10,3603
|10,4227
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5371
|2,5498
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|7,50
|
|Altın Gr.
|547
|547
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,61
|