TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
22.10.2021 09:49
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971837
BIST
10:241.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:249,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1253
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:2411,2154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1356
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:24556,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 10,95
|Açılış
|: 556,17
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,55
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,82
|37.049.025
|% 7,63
|
|ANGEN
|26,48
|135.183.359
|% 7,03
|
|DOBUR
|39,48
|1.955.010
|% 5,56
|
|FADE
|8,11
|50.626.193
|% -5,70
|
|GEDZA
|15,14
|189.690
|% -4,90
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|OLMK
|7,39
|856.344
|% -4,03
|
|MZHLD
|31,78
|76.676
|% -3,70
|
|SISE
|8,37
|196.437.170
|% 0,12
|
|GARAN
|9,01
|184.315.693
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,34
|171.299.074
|% 1,24
|
|SASA
|28,16
|163.653.704
|% 2,03
|
|THYAO
|14,04
|148.483.599
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,47
|89.877.446
|% -0,80
|
|SISE
|8,37
|196.437.170
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,34
|171.299.074
|% 1,24
|
|GARAN
|9,01
|184.315.693
|% 0,22
|
|TSKB
|1,25
|21.450.602
|% 0,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6197
|9,6254
|% 1,32
|
|Euro
|11,2073
|11,2154
|% 1,22
|
|Sterlin
|13,2350
|13,3014
|% 1,19
|
|Frank
|10,4537
|10,5167
|% 1,34
|
|Riyal
|2,5587
|2,5715
|% 1,21
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,92
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,52
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,12
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,50
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