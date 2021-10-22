TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
22.10.2021 09:51
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971839
BIST
10:031.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:039,6211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1210
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6265
En Düşük
9,4804
10:0311,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1300
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2221
En Düşük
11,0404
10:03553,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 8,52
|Açılış
|: 553,74
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
553,89
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:03
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,80
|6.033.037
|% 6,87
|
|ANGEN
|25,88
|7.276.162
|% 4,61
|
|QNBFL
|66,45
|21.729
|% 3,59
|
|FADE
|8,10
|3.153.314
|% -5,81
|
|MERIT
|25,60
|278.682
|% -2,96
|
|ATEKS
|30,02
|28.279
|% -2,47
|
|OLMK
|7,52
|126.509
|% -2,34
|
|ERSU
|4,48
|127.546
|% -1,97
|
|GARAN
|9,03
|21.406.057
|% 0,44
|
|THYAO
|14,01
|9.210.959
|% 0,29
|
|KOZAL
|101,60
|9.203.944
|% 1,65
|
|SISE
|8,37
|7.323.281
|% 0,12
|
|ANGEN
|25,88
|7.276.162
|% 4,61
|
|GARAN
|9,03
|21.406.057
|% 0,44
|
|HLGYO
|2,80
|6.033.037
|% 6,87
|
|ALMAD
|1,42
|2.342.445
|% -1,39
|
|EKGYO
|1,94
|2.885.896
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|1.282.097
|% -0,71
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6201
|9,6211
|% 1,27
|
|Euro
|11,2027
|11,2098
|% 1,17
|
|Sterlin
|13,1631
|13,2291
|% 0,64
|
|Frank
|10,3914
|10,4540
|% 0,73
|
|Riyal
|2,5440
|2,5568
|% 0,63
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,09
|
|Altın Gr.
|551
|551
|5,66
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,07
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,61
|