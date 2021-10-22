TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
22.10.2021 09:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971847
BIST
10:251.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:259,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1239
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:2511,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1371
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:25556,73
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 11,52
|Açılış
|: 556,73
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,81
|37.668.660
|% 7,25
|
|ANGEN
|26,48
|138.605.512
|% 7,03
|
|DOBUR
|39,40
|2.028.833
|% 5,35
|
|FADE
|8,12
|53.448.144
|% -5,58
|
|OLMK
|7,33
|961.564
|% -4,81
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|ERSU
|4,38
|4.581.312
|% -4,16
|
|MERIT
|25,56
|8.005.494
|% -3,11
|
|SISE
|8,36
|208.986.476
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|201.004.744
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,32
|183.586.084
|% 0,97
|
|SASA
|28,04
|176.844.457
|% 1,59
|
|EREGL
|18,84
|156.135.907
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,47
|89.943.797
|% -0,80
|
|KRDMD
|7,32
|183.586.084
|% 0,97
|
|SISE
|8,36
|208.986.476
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|201.004.744
|% 0,22
|
|TSKB
|1,24
|21.555.922
|% -0,80
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6199
|9,6240
|% 1,30
|
|Euro
|11,2064
|11,2169
|% 1,24
|
|Sterlin
|13,2669
|13,3335
|% 1,44
|
|Frank
|10,4806
|10,5437
|% 1,60
|
|Riyal
|2,5652
|2,5780
|% 1,46
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,04
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,81
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,23
|