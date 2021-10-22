TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
22.10.2021 10:00
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971849
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
0
En Düşük
0
18:059,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0987
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6072
En Düşük
9,4804
18:0511,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0950
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,1893
En Düşük
11,0404
18:05550,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,58
|Açılış
|: 550,80
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
551,04
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5945
|9,5996
|% 1,05
|
|Euro
|11,1465
|11,1769
|% 0,88
|
|Sterlin
|13,1371
|13,2029
|% 0,44
|
|Frank
|10,3718
|10,4342
|% 0,54
|
|Riyal
|2,5393
|2,5521
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,24
|
|Altın Gr.
|550
|550
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,47
|0,08
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,50
|