TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
22.10.2021 09:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971844
BIST
10:201.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.454
10:209,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1366
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6637
En Düşük
9,4804
10:2011,2306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1508
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,2597
En Düşük
11,0404
10:20554,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 9,41
|Açılış
|: 554,63
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
555,01
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler10:20
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,81
|36.283.326
|% 7,25
|
|ANGEN
|26,52
|130.022.482
|% 7,19
|
|ERBOS
|90,55
|31.205.460
|% 5,54
|
|OLMK
|7,20
|663.640
|% -6,49
|
|GEDZA
|15,14
|189.690
|% -4,90
|
|FADE
|8,19
|45.877.152
|% -4,77
|
|ANELE
|2,69
|3.430.288
|% -4,27
|
|ERSU
|4,40
|4.267.475
|% -3,72
|
|SISE
|8,39
|186.344.770
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,34
|166.192.901
|% 1,24
|
|GARAN
|8,99
|161.053.065
|% 0,00
|
|SASA
|28,22
|155.925.355
|% 2,25
|
|THYAO
|14,05
|142.341.145
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,48
|89.843.948
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,34
|166.192.901
|% 1,24
|
|SISE
|8,39
|186.344.770
|% 0,36
|
|GARAN
|8,99
|161.053.065
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|21.364.880
|% 0,00
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6304
|9,6367
|% 1,44
|
|Euro
|11,2150
|11,2306
|% 1,36
|
|Sterlin
|13,2289
|13,2953
|% 1,15
|
|Frank
|10,4499
|10,5129
|% 1,30
|
|Riyal
|2,5573
|2,5701
|% 1,15
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,25
|
|Altın Gr.
|555
|555
|9,41
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,13
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,28
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 66 kaybederek (% -0.04 ) 1, 567
-
10:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, OLMK, AKPAZ
-
10:32XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 2, 204.00 milyon TL de
-
10:32HLGYO
Yüzde 6.87 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 477, 394 adet işlem
-
10:31GLCVY
Yüzde 4.53 oranında artışla 15.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 176, 427 adet işlem